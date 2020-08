Realme C12: Vendute di già oltre 60 000 copie

Le prime unità Realme C12 in India erano disponibili per l’acquisto oggi. “Erano”, perche’ l’intero lotto di oltre 60.000 telefoni è stato esaurito, una prima uscita di successo per il nuovo telefono.

Il prossimo lotto dovrebbe arrivare il 31 agosto, e insieme a lui, anche il C15 che aggiunge una fotocamera ultrawide sul retro e aumenta la velocità di ricarica a 18 W rispetto al C12.

Tutta via, il C12 e il C15 non sono gli unici nuovi dispositivi di Realme in commercio, Ora, infatti, è possibile acquistare anche i Realme Buds Classic che possono essere collegati al jack per cuffie da 3,5 mm di Realme C12.