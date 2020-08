Ecco il programma dei Worlds 2020 di League of Legends

Durante il Tencent Global Esport Summit, è stato annunciato stesso da Tencent Esport il programma degli eventi per i Worlds 2020 di League of Legends.

I Worlds 2020 si svolgeranno dal 25 settembre al 31 ottobre a Shanghai, con le finali della Summoner’s Cup che si terranno al Pudong Soccer Stadium (dovrebbe aprirsi a settembre).

Ecco il programma:

Fase di qualificazione: 25-30 settembre

Fase a gironi – Turno 1: 3-6 ottobre

Fase a gironi – Round 2: 8-11 ottobre

Quarti di finale: 15-18 ottobre

Semifinali: 24 – 25 ottobre

Finali della Summoner’s Cup: 31 ottobre

Rivelato da ESPN a luglio, Riot Games avrebbe utilizzato un formato a bolle simile a come l’NBA sta attualmente gestendo il suo campionato. Il sistema è progettato per limitare il contatto dei giocatori competendo in un unico luogo.

Le squadre qualificate verranno mandate in volo nelle settimane prima dell’inizio della competizione e messe in quarantena per evitare di contrarre o (se qualcuno di una squadra è infetto) diffondere COVID-19.

Non è stato ancora deciso se i fan potranno o meno partecipare agli eventi, anche se a titolo limitato.