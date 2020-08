League of Legends Esport: Spotify partner ufficiale

Riot Games ha stretto una partnership con Spotify, sarà il primo fornitore ufficiale di servizi audio globali di League of Legends.

I termini dell’accordo non sono stati rivelati, ma Spotify riceverà l’inventario pubblicitario durante le trasmissioni di League of Legends, saranno creati anche degli hub di League of Legends sulla piattaforma Spotify che avrà contenuti esclusivi, podcast inclusi.

Spotify riceverà anche segnaletica in-game – parte del progetto Summoner’s Rift Arena Banners che Riot ha lanciato all’inizio di quest’anno – e una delle sue integrazioni di trasmissione è che sarà il partner di presentazione per decidere gli showdown di Gioco 5 tra le squadre che giocano al meglio- di cinque partite.

League of Legends produce musica da anni per il suo franchise di videogiochi e funge sia da etichetta che da distributore per la maggior parte delle proprie colonne sonore.

Naz Aletaha, responsabile delle partnership globali di Esport e dello sviluppo aziendale di Riot Games, ha affermato:

La musica è già una parte così importante dell’universo di Esport di League of Legends e uno dei tanti modi in cui approfondisce il coinvolgimento dei nostri fan nello sport e nel gioco. La creazione di questo hub, che ospiterà la nostra musica, nuovi podcast e playlist ispirati dalla comunità dei giocatori, creerà questa destinazione davvero avvincente per i fan di League of Legends in tutto il mondo.

Spotify è stato sempre più interessato allo sport e agli Esport; a febbraio ha acquisito The Ringer, il sito web di sport e cultura pop e rete di podcast. Tuttavia, Spotify non ha mai stretto una partnership sportiva di questa portata prima, secondo June Sauvaget, responsabile globale del marketing di prodotti e consumatori di Spotify.

Questo è sicuramente un nuovo modo di affrontare il modo in cui due società possono unirsi. Quando pensiamo al nostro pubblico, non è un segreto che il pubblico dei giochi sia estremamente importante e abbia una significativa sovrapposizione con il pubblico di Spotify. Abbiamo molti contenuti sulla nostra piattaforma relativi allo sport e il gioco è un punto di passione per il nostro pubblico … ma questa partnership è la prima del suo genere.

Le parti hanno iniziato a parlare per la prima volta nel giugno dello scorso anno. League of Legends aveva già una pagina Spotify ufficiale con 4,9 milioni di follower.

L’interesse della casa editrice di Los Angeles per la musica deriva in parte dal modo in cui pubblica un inno ogni anno per i Worlds. Riot ha pronunciato il suo inno del 2018, “Popstars” di K / DA, ha raggiunto il numero 1 nella classifica Billboard World Digital ed è stato trasmesso 146 milioni di volte su Spotify.