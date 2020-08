NHL 21: data d’uscita, trailer e cover ufficiale

Electronic Arts ha annunciato oggi che EA SPORTS NHL 21 (il nuovo capitolo dell’omonima serie) arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 16 ottobre 2020. In copertina, per la seconda volta, il vincitore della Stanley Cup, Alex Ovechkin. Ovechkin è stato uno dei giocatori più influenti e di impatto nell’hockey ed ha ispirato il team di sviluppo, aiutando a delineare nel videogioco le innovazioni che il suo modo di giocare ha portato nell’hockey reale. Questo nuovo capitolo darà vita a una rinnovata esperienza Be A Pro, un ampliato e creativo gameplay, un nuovo Hockey Ultimate Team (HUT) RUSH e le integrazioni al World of CHEL, offrendo così ai giocatori l’opportunità di creare un proprio stile e una propria legacy proprio come se fossero Ovechkin. Di seguito il comunicato ufficiale.

“È un grande onore essere sulla cover di NHL 21, la seconda copertina nella mia carriera”, ha dichiarato Alex Ovechkin “Soprattutto, sono contento di essere bello come nella copertina del 2007!”

NHL 21 porterà una ventata di freschezza al franchise con una modalità Be A Pro rinnovata. La nuova esperienza Be A Pro migliora la narrazione di vita del gioco, offrendo ai giocatori la possibilità di vivere come una star della NHL, dentro e fuori dalla pista di ghiaccio. Stupisci il front office, prendi parte al draft day e insegui il successo mentre i giocatori guadagnano un posto in prima linea, competono per la Stanley Cup e diventano i migliori del campionato. I giocatori possono farsi strada partendo da un vivace bottom six fino a diventare un’incredibile superstar.

“La nostra comunità ha richiesto un’esperienza rinvigorita di Be A Pro, che li ponga sotto i riflettori come le loro star NHL preferite, tra cui Alex Ovechkin”, ha dichiarato Sean Ramjagsingh, Executive Producer di NHL 21. “L’eredità di gioco di Ovechkin, dentro e fuori dal campo, ci sta aiutando a dare vita alla prossima generazione del gameplay di EA SPORTS NHL con NHL 21.”

Il gameplay in NHL 21 è diventato ancora più intelligente, veloce e molto più appariscente, con mosse innovative ed enormi miglioramenti sui vari aspetti di gioco. I videogiocatori avranno a disposizione ancora più opzioni per prendere il controllo del gioco e imporre il proprio stile agli avversari. Potranno inoltre stupire con scivolate, banks and chips, mentre utilizzano alcune delle mosse ispirate alle superstar più famose. Tuttavia, i giocatori potranno avvalersi anche di un migliore posizionamento e controllo del portiere, che si sta adattando a un livello di abilità di gioco molto veloce con nuove mosse e animazioni.

Il capitolo di quest’anno include anche HUT, la modalità di gioco che consente di creare la propria e fantasiosa formazione di giocatori, alumni e icone NHL e di gareggiare con loro online fino al livello successivo con HUT RUSH. HUT RUSH è una versione ottimizzata di HUT che permette di entrare rapidamente nei videogiochi HUT per raggiungere gli obiettivi e sbloccare premi segnando con stile. Con un sistema di punteggio che ricompensa l’abilità e la creatività, HUT RUSH saprà regalare momenti imperdibili.

In World of CHEL, le nuove Stagioni Classificate consentono ai giocatori di gareggiare in ciascuna delle quattro modalità – ONES, THREES, Drop-In o Club – per guadagnare premi e giocare nelle nuove finali EASHL Club. Il successo di ogni giocatore della squadra sarà ricompensato con equipaggiamenti, oggetti e vanity set unici per mostrare la propria celebrità.

Inoltre, la modalità Franchise aggiunge un’esperienza emozionante ad uno degli eventi principali di ogni stagione: la Trade Deadline. I fan sentiranno la pressione dell’imminente scadenza con aggiornamenti in tempo reale che li porteranno a decisioni importanti come i giocatori su cui concentrarsi e da scambiare. Il valore di mercato dei giocatori cambierà nel corso della giornata e gli avvisi di trading in tempo reale si muoveranno rapidamente tramite il trade deadline ticker.

I fan che pre-ordineranno il gioco riceveranno una varietà di contenuti di gioco. NHL 21 Great Eight Edition offrirà ai fan fino a 10 HUT Diamond Player Choice Pack, HUT Synergy Veteran Choice Pack, HUT Cover Athlete Choice Pack, tre giorni di accesso anticipato, potenziamento Be A Pro, Bonus Trait e Specialization Points e cinque Unlocked World of Chel Hockey Bags. Tutte le edizioni pre-ordinabili e le informazioni possono essere trovate qui.

Oltre agli incentivi per il preordine, NHL 21 offrirà un Veteran Bonus ai fan storici del franchise, con fino a 10 pacchetti fedeltà HUT in base a quanti degli ultimi tre titoli EA SPORTS NHL il giocatore possiede.