Ghost Of Tsushima: quasi 2 milioni di copie vendute

Il mese scorso ha visto l’uscita dell’attesissimo gioco di Sucker Punch, ovvero Ghost of Tsushima. L’epico titolo open world pseudo-storico incentrato sui samurai è stato a lungo in sviluppo, ma alla fine sembra aver dato i suoi frutti: accolto calorosamente dalla critica, in soli 3 giorni ha venduto la bellezza di 2,4 milioni di copie, dato che lo ha reso l’IP Sony first party più venduto di sempre. E, sempre in quel primo mese, il titolo ha fatto registrare anche delle fortissime vendite digitali.

Secondo Superdata, nel solo mese di Luglio, il gioco ha venduto poco meno di 2 milioni di unità digitali. Solo per amor di completezza, il titolo è uscito il 17 luglio, quindi questo vale solo per circa due settimane di vendite. Neanche troppo male, direi. Non abbiamo un dato di vendite più aggiornato, non è sicuramente un’eresia dire che il gioco è stato un grande successo per Sony e Sucker Punch.

Vi ricordiamo infine che Ghost of Tsushima è disponibile esclusivamente per Playstation 4, e che dovrebbe essere prevista un’espansione piuttosto massiccia del titolo dal nome “Legends” entro la fine dell’anno.