Call of Duty Black Ops Cold War al Gamescom

Activision ha confermato il prossimo Call of Duty, intitolato Call of Duty Black Ops Cold War, e rivelerà il gioco durante un evento in-game su Warzone il 26 agosto. Se non potete scaricare Warzone, oltre ad aspettare che il trailer arrivi su YouTube, potrete sintonizzarvi semplicemente sulla Gamescom Opening Night Live. Il presentatore Geoff Keighley ha infatti confermato la presenza del titolo durante la serata.

Call of Duty Black Ops Cold War è stato sviluppato da Treyarch e Raven Software e, secondo alcune indiscrezioni, funge da riavvio del franchise di Black Ops. Non si sa molto altro al riguardo, a parte tutti i collegamenti della Guerra Fredda, ma il recente lavoro artistico stuzzica la possibilità di due protagonisti, il che è già qualcosa.

Ciò che ovviamente preme di più al pubblico di fan e addetti ai lavori è sapere se il titolo uscirà o meno quest’anno, e se dovremo aspettarcelo anche sulle console di nuova generazione, quindi Playstation 5 e Xbox Series X, oltre che ovviamente su quelle della generazione attuale. Non ci resta che attendere: la serata di apertura della Gamescom si svolgerà il 27 Agosto alle 11:00 PT e includerà 38 giochi in totale (anche se non saranno necessariamente tutti nuovi giochi).