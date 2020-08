John Wick 4 ha bisogno di una storia solida prima di pensare al 5

A causa del recente ritardo nella produzione, è probabile che non vedremo le avventure del maestro assassino John Wick per un po’ di tempo. Non sono tutte brutte notizie, tuttavia, poiché Lionsgate ha già confermato che hanno già dato il via a John Wick 5 prima che il quarto film abbia avuto la possibilità di iniziare le riprese principali.

Il regista Chad Stahelski ha rivelato che sta attualmente utilizzando il ritardo di produzione per lavorare ancora di più sulla sceneggiatura di John Wick 4 insieme al protagonista Keanu Reeves, che al momento è sul set di The Matrix 4.

“Scriveremo un numero quattro davvero buono. Se un numero quattro davvero buono sembra solido per me e Keanu, lo faremo. Ciò non significa che non pianificheremo un cinque o inizieremo a scriverne cinque , ma vogliamo assicurarci di avere una storia solida. “



Il franchise di John Wick è emerso come uno dei più grandi esempi di film d’azione moderni, con sequenze impeccabili, brutali e selvaggiamente inventive che lasciano il pubblico in soggezione. L’approccio di Stahelski alla realizzazione del quarto e del quinto film suona esattamente come ci si aspetterebbe da qualcuno che ha dimostrato sia la sua dedizione a stupire il pubblico che la sua abilità nel creare film d’azione magistrali.

L’ultima volta che il pubblico ha visto John Wick è stata in John Wick 3 – Parabellum del 2019, in cui il nostro sicario è stato dichiarato scomunicato in seguito ai violenti eventi di John Wick 2. Ora con una grossa taglia sulla sua testa, Wick si propone di cercare aiuto per salvarsi da spietati assassini e cacciatori di taglie.

Il film si conclude con John Wick che viene colpito a morte dal suo amico Winston prima di cadere dal tetto del Continental. Nella scena finale Wick, misteriosamente ancora in vita, unisce le forze con Bowery King (interpretato da Laurence Fishburne) con la coppia determinata a portare il combattimento direttamente alla Gran Tavola. John Wick 4 dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 27 maggio 2022.