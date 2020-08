Suicide Squad Kill the Justice League Anteprima: buoni o cattivi?

Sono passati ben 5 anni dal rilascio di Batman Arkham Knight, l’ultimo major-game di Rocksteady Studios che, dopo questo lungo periodo di silenzio, è finalmente tornato a splendere nell’industria videoludica, presentandoci in occasione del DC FanDome tenutosi qualche giorno fa il suo nuovissimo titolo, che sembra di già essere intenzionato a farsi valere sul mercato: Suicide Squad Kill the Justice League.

Suicide Squad Kill the Justice League: ciao Harley!

Il video di quasi 5 minuti consiste in un’animazione interamente realizzata in CGI in cui abbiamo la possibilità di vedere sullo schermo i personaggi che, nonostante la loro pessima apparizione sul grande schermo, abbiamo con il tempo imparato ad apprezzare. A dir il vero, l’arrivo di un videogioco basato sulla fantomatica squadra di Supercattivi che combatte (paradossalmente) per il bene, non è una grossa novità, un teaser era già apparso su internet non molto tempo fa, ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato in questo articolo qui. Nonostante l’uscita del gioco sia prevista per il 2022, già dal trailer possiamo assaporare qualcosa riguardo, non solo la trama del gioco, ma anche un piccolo assaggio del gameplay (almeno da quello che si può dedurre).

Fin da subito, possiamo notare che il design dei personaggi si distacca molto da quello visto nel live-action, strizzando molto l’occhio alla versione vista nei fumetti e nei cartoni animati. Il gioco sembrerebbe essere ambientato in una Metropolis alternativa, in cui le forze di Brainac hanno preso il sopravvento sull’umanità, e i nostri “eroi” dovranno collaborare per sconfiggere finalmente le del male. La cosa che più ha attratto la nostra attenzione è probabilmente la forte cooperazione che si percepisce fin da primi momenti del trailer. Da questi piccoli dettagli, possiamo arrivare a capire, nonostante ancora non si conosca lo stile vero e proprio del gioco, che il titolo sarà sicuramente cooperativo e, probabilmente, PVE (per intenderci, qualcosa di molto simile alla buona vecchia saga di Left 4 Dead).

Data anche la presenza dei diversi personaggi, non è assurdo pensare che il gioco possa anche offrire una sorta di sistema a classi, ciascuna differente in base all’anti-eroe che sceglieremo. Nonostante tutto, proprio a fine trailer, veniamo accolti da un Superman che (apparentemente) parrebbe essere controllato proprio da Brainiac. Dunque, aspettiamoci la presenza di altri eroi che, a causa di questo controllo mentale, potrebbero avere la funzione di veri boss da affrontare, mettendo in scena delle boss-fight altamente mozzafiatanti. Questo fa ben sperare per quanto riguarda la trama del gioco che, forse, potrebbe anche essere molto più profonda di quello che pensiamo e, a sua volta, potrebbe anche significare la presenza di una modalità single player (o comunque, la possibilità di giocare da soli, con gli altri personaggi controllati dal Computer). Inoltre, si ci vogliamo concedere un enorme beneficio del dubbio, possiamo anche spingerci molto in avanti e provare a dire che FORSE il gioco sarà uno sparatutto in prima persona. La cosa è non sarebbe impossibile, visto il considerato che, negli ultimi tempi, abbiamo visto una forte tendenza sia da parte del pubblico, che sembra prediligere questo genere tra i videogiochi multiplayer di ogni sorta, sia negli sviluppatori che, con l’idea di soddisfare proprio questa audience, si lanciano nello sviluppo di FPS anche in giochi che, di base, presentano una natura molto differente da quella che siamo abituati a vedere in questo genere di giochi.

Inoltre, sarebbe molto interessante vedere se la DC, con questo nuovo titolo, abbia intenzione di aggiungere maggiori novità per quanto riguarda Gotham Knights nel quale, come sappiamo, dopo che l’identità di Batman è stata rivelata al mondo, Bruce Wayne ha diciso di (presumibilmente) fingere la propria morte e Harley Quinn, dopo la morte del Joker, è rimasta da sola dietro le sbarre e il “Servire la giustizia” è divenuto per lei l’unico modo per uscire di prigione. Se davvero il nuovo gioco della Rocksteady Studios riuscisse nell’impresa ad unire i due eventi, possiamo essere certi che ci ritroveremo difronte ad un titolo che, almeno dal punto di vista della trama, sarà senza alcun dubbio in grado di farsi valere e di catturare l’interesse della maggior parte dei fan della DC che, in questo ultimo periodo, stanno ricevendo moltissime “perle” nel mondo videoludico.

Come detto anche in precedenza, Suicide Squad Kill the Justice League sarà rilasciato nel 2022 e, quasi sicuramente, sarà un gioco cooperativo, il genere è ancora da definire, ma sia confidenti nel fatto che, qualunque sia la scelta presa da Rocksteady Studios, ne resteremo sicuramente soddisfatti nel migliore dei modi. Crediamo fortemente che lo studio, in questi 5 anni, abbia lavorato duramente per lo sviluppo di questo titolo e non vediamo davvero l’ora di provarlo.