Giraffe and Annika: ecco il trailer di lancio

Già disponibile su PC da febbraio, oggi 25 agosto Giraffe and Annika arriva anche su console, precisamente su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per l’occasione il publisher NIS America ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il titolo in questione, sviluppato da Atelier Mimina, è un avventura-platform che combina elementi da rythm-game, e che vede protagonista la Felycan Annika, risvegliatasi nell’isola di Spica, dove verrà aiutata da un altro Felycan, Giraffe. Se volete sapere cosa ne pensiamo noi del gioco, vi consigliamo, qualora lo vogliate, di dare una letta alla nostra recensione.