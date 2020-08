Soul of Eden: pubblicato il trailer di lancio animato

Da oggi è possibile scaricare su dispositivi mobile Android (Google Play) Soul of Eden, gioco PvP competitivo che unisce strategia in tempo reale con i giochi di carte. Per l’occasione Rayark Game ha pubblicato il trailer di lancio animato, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco può essere scaricato da oggi, ma i server apriranno domani 26 agosto.

Dopo una fase beta, e con le pre-registrazioni aperte a maggio, da domani si potrà quindi giocare al gioco che vede quattro diverse fazioni (Republic, Aliens, Empire e Beasts) e oltre 100 carte utilizzabili, con mazzi da 30.

Il primo passo di Rayark verso un titolo di eSport!

Soul of Eden è un gioco competitivo PvP che combina la strategia in tempo reale con i giochi di carte. L’esclusivo sistema di schieramento, le emozionanti partite di quattro minuti, ogni singola partita è una sfida diversa! Scegli il tuo destino tra le quattro principali fazioni e sfida i concorrenti di tutto il mondo!

#Scegli la tua fazione

La Repubblica esperta di tecnologia, gli imprevedibili Alieni, l’Impero armato di spada e magia e le Bestie selvagge. Quattro fazioni, quattro stili completamente diversi tra cui i giocatori possono scegliere. Le storie di The Factions si intrecciano tra loro. Quale fazione porterai alla gloria?

#Costruisci il tuo mazzo

Oltre 100 carte uniche, con una flessibilità del mazzo di 30 carte. Scatena il tuo potenziale strategico e crea le tue tattiche.

#Mostra il tuo controllo

L’esclusivo sistema di schieramento diffuso porta a infinite formazioni in battaglia. Le abilità degli eroi leggendari possono ribaltare le sorti della battaglia da sole! Sul campo di battaglia in continua evoluzione, i tuoi controlli e le tue decisioni saranno la chiave per ottenere la vittoria!