A Space for the Unbound: pubblicato il trailer d’annuncio

Oggi, PQube e Mojiken Studio hanno annunciato con un trailer A Space for the Unbound per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam), in uscita nel terzo trimestre del 2021 (luglio, agosto, settembre).

A Space for the Unbound è un’avventura narrativa ambientata nell’Indonesia rurale della fine degli anni ’90, che racconta una storia sul superamento dell’ansia, della depressione e del rapporto tra un ragazzo e una ragazza con poteri soprannaturali. Accompagnerai Atma e Raya, nel loro viaggio alla scoperta di se stessi alla fine degli anni del liceo.

Un prologo del gioco è disponibile gratuitamente in questo momento alla gamescom Indie Arena Booth Online e su Steam: https://store.steampowered.com/app/1201280/A_Space_For_The_Unbound__Prologue/

Si potrà provare anche la demo all’Indie Arena Booth Online alla Gamescom dal 25 al 27 agosto.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.

Queste le caratteristiche del prologo: