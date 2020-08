Blizzard presenterà la serie animata di World of Warcraft alla gamescom

Tutti i videogiocatori sanno che, dopo l’evento E3 (non tenutosi quest’anno) il prossimo ad arrivare è il secondo evento più importante dell’anno. La gamescom è alle porte e, mentre i giocatori di World of Warcraft si preparano al viaggio dentro le Terretetre, Blizzard sarà lieta di presentare, durante l’evento, una nuova serie animata.

Aldilà, questo il nome della serie animata, offrirà uno sguardo sulle Congreghe, fulcro del nuovo DLC Shadowlands. Per seguire l’evento Blizzard “in casa gamescom”, vi basterà sintonizzarvi a questo canale ufficiale YouTube alle ore 20.00 italiane il giorno 27 agosto, tra due giorni quindi, per vedere la prima parte della nuova serie appena descritta.

I fan Blizzard delle serie animate di questo tipo, come Araldi della Guerra e Araldi, le quali erano la trasposizione animata delle espansioni Battle for Azeroth e Legion, potranno finalmente avere un assaggio di ciò che sta per arrivare con l’anteprima già disponibile sul canale YouTube ufficiale di World of Warcraft. Ovviamente, GamesVillage lavorerà per farvi arrivare le news nel minor tempo possibile, quindi seguite pure con noi la gamescom 2020!