gamescom 2020: ecco tutte le nomination dell’evento

Come ogni anno, i giocatori di tutto il mondo possono vedere un evento in un evento. Non parliamo “solo” della gamescom 2020, bensì ci riferiamo all’evento gamescom Awards, il quale ogni anno raccoglie tutti i titoli di maggior successo e, per ogni categoria, ne mette uno sul podio. Ricorda un po’ l’andazzo degli Oscar, diciamo. Più di 140 iscrizioni dei titoli sono state mandate da giornalisti, YouTubers famosi e altri esperti, mentre le categorie totali saranno 26.

A partire da giovedì, tutti gli spettatori potranno votare fino alle ore 15.00 italiane di sabato 29 agosto nelle categorie apposite per i fan di Miglior Show e Miglior Streamer. Vi basterà inserire una sola volta la vostra mail e sarete liberi di votare. Sempre gli utenti, avranno la possibilità di votare anche per il premio Più Voluto. Il 30 agosto, il premio principale della gamescom, Migliore dello Show sarà dato quel giorno. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale gamescom. Intanto, qui sotto vi proponiamo la lunga lista di nomination per quest’anno, tra i tantissimi titoli, quali volete vedere sul podio? Vi ricordiamo infine, che il vincitore delle nomination in lista verrà svelato durante l’Opening Night Live del 27 agosto!

Miglior Gioco Action Adventure

– Grounded, Microsoft

– The Medium, Bloober Team

– Watch Dogs Legion, Ubisoft

Miglior Gioco Action

– Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft

– Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

– Star Wars: Squadrons, Electronic Arts

Miglior Gioco Indie

– Cris Tales, Modus Games

– Curious Expedition 2, Maschinen-Mensch

– The Medium, Bloober Team

Miglior Gioco Microsoft Xbox

– Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

– Grounded, Microsoft

– Tell Me Why, Microsoft

Miglior Gioco Multiplayer

– Dual Universe, Novaquark Montreal

– NBA 2K21, 2K

– Operation: Tango, Clever Plays

Miglior Gioco Nintendo Switch

– Black Book, Hypetrain Digital

– Figment: Creed Valley, Bedtime Digital Games

– Little Nightmares 2, Bandai Namco Entertainment

Miglior Gioco Sony Playstation

– Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft

– Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision

– Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

I vincitori della prossima lista verranno invece rivelati durante l’evento “Best of Show” della gamescom in data 30 agosto.

Miglior Gioco per Famiglia

– Ary and the Secret of Seasons, Modus Games

– Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision

– KeyWe, Stonewheat & Sons

Miglior gioco in corso

– Borderlands 3, 2K

– Call of Duty: Modern Warfare/Warzone, Activision

– World of Tanks, Wargaming

Miglior Gioco PC

– Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

– Humankind, Amplitude Studios & SEGA Europe

– Tell Me Why, Microsoft

Miglior Racing Game

– DIRT 5, Codemasters

– Project CARS 3, Bandai Namco Entertainment

– Radical Relocation, Iceberg Interactive

Miglior Remaster

– Mafia: Definitive Edition, 2K

– Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision

– XIII: Remake, astragon Entertainment

Miglior Gioco RPG

– Cris Tales, Modus Games

– Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

– Gamedec, Anshar Studios

Migliore Simulatore

– Endzone – A World Apart, Assemble Entertainment

– Planet Coaster Console Edition, Frontier Development

– Project CARS 3, Bandai Namco Entertainment

Migliore Gioco Sportivo

– FIFA 21, Electronic Arts

– NBA 2K21, 2K

– Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision

Miglior Gioco di Strategia

– Endzone – A World Apart, Assemble Entertainment

– Humankind, Amplitude Studios & SEGA Europe

– Iron Harvest, King Art Games

Miglior Gioco Originale

– Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

– Operation: Tango, Clever Plays

– Voidtrain, Hypetrain Digital

Infine, le categorie qua sotto avrà un diverso giudizio, come potrete vedere continuando la lettura.

Miglior Annuncio – la giuria farà la sua scelta fra tutti i giochi annunciati durante la gamescom;

Migliore Lineup – la giuria farà la sua selezione fra tutti i partners della gamescom;

Meglio della Gamescom – La giuria sceglierà il vincitore del premio principale tra tutti i vincitori delle categorie di genere e piattaforme;

Miglior Presentazione: la giuria sceglierà fra tutte le presentazioni e trailer svelati durante la gamescom;