The Flash: la Stagione 7 vedrà un nuovo Elongate Man

La stagione 7 di The Flash vedrà un nuovo attore nei panni Ralph Dibny, alias The Elongated Man, invece di cancellarlo subito. Hartley Sawyer si è unito al cast di The Flash nella quarta stagione nei panni del personaggio ricorrente Ralph, un investigatore privato con la capacità di cambiare il suo aspetto e il suo corpo a piacimento. Sawyer ha poi continuato diventando un personaggio regolare della serie nelle stagioni 5 e 6, e il finale della sesta stagione ha creato una storia importante per Ralph, dopo che la moglie Sue Dearborn (interpretata da Natalie Dreyfuss) è stata incastrata per omicidio.

Tuttavia, i fan sono rimasti scioccati quando Hartley Sawyer è stato improvvisamente licenziato a giugno. L’attore è stato criticato per alcuni tweet razzisti e misogini del passato, che hanno portato la produzione di The Flash a lasciarlo andare. A quel tempo, non ci sono state notizie su come la serie avrebbe affrontato la sua uscita, e non se ne è parlato al panel del DC FanDome dedicato alla serie lo scorso fine settimana. Ora, tuttavia, le cose sono diventate più chiare.

Parlando con EW, lo showrunner Eric Wallace ha rivelato come The Flash procederà con la sua storia senza il coinvolgimento di Sawyer. Ralph sarà ancora un personaggio attivo quando inizierà la stagione 7, ma verrà interpretato da un nuovo attore. In attesa di avere ulteriori informazioni, ecco cosa ha dichiarato Eric Wallace: