Outriders: il Tecnomante spiegato nel terzo Broadcast

Outriders fu uno dei primi titoli cross-gen ad essere annunciato per il salto di generazione di console. Dallo studio si sviluppo People Can Fly ed il publisher Square Enix, giungono novità riguardanti il looter-shooter stile Destiny tramite il terzo Broadcast, appuntamento fisso in digitale sul canale Twitch ufficiale per novità e dettagli sul gioco, il quale mostra la quarta classe che sarà disponibile nel titolo, il Technomancer. Vediamo pure di cosa si tratta.

Dopo un breve riassunto dei precedenti episodi 1 e 2, per poi passare alla quarta e ultima classe del gioco, il Technomancer. I poteri di questa classe arrivano direttamente dalla fisica e concreta tencologia. Il trailer “Become the Horror” già fornisce un’idea della classe da combattimento a lungo raggio. Passiamo invece al gameplay in una nuova missione rappresentativa di ciò che ci aspetta nel titolo finale.

In primis, il Technomancer si presenta con un fucile di precisione per il supporto a lunga distanza. Tra le abilità ha la possibilità di lasciare ai suoi piedi una torretta che spara missili a ripetizione automaticamente ad un bersaglio. L’abilità centrale, quella che si attiva premendo i dorsali contemporaneamente, risulta essere un lanciarazzi con 4 munizioni e dai danni ingenti. La terza abilità consiste in una granata che si comporta come una mina di prossimità.

Continuando, la classe Devastator riceve un più dettagliato sguardo. Questa classe, primeggia per il controllo, letteralmente, del terreno. Il suo elemento è la terra con abilità basate sulla pura forza e, appunto, sulla devastazione. Si basa sulla forza cinetica, sismica e sulla protezione. Inoltre, può curarsi quando sconfigge nemici a lui vicini.

Vengono mostrate quattro delle otto abilità di questa classe. Gravity Leap è un salto per poi atterrare facendo danni ai nemici; Reflect Bullets darà la possibilità di fermare e “ridare” i proiettili ai nemici; Impale è l’abilità che permette di impalare, appunto, una serie di nemici, rendendoli inoltre vulnerabili al fuoco dei compagni; infine, Endless Mass la si può pensare come una specie di buco nero che attira a sé i nemici vicini, raggruppandoli. Vanquisher (danno ravvicinato) Warden (difensore) e Seismic Shifter (danno over-time) sono i tre principali rami di upgrade del Devastator.

Gli sviluppatori concludono lo streaming rivelando che, il prossimo Broadcast su Outriders discuterà, tra altre cose, anche l’equipaggiamento e di come i poteri delle classi influiscano su di esso. Rimanete con GamesVillage per saperne di più im futuro! Intanto vi lasciamo al video della diretta in calce.