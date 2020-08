Enola Holmes: Netflix pubblica il trailer ufficiale

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Enola Holmes, con Millie Bobby Brown nei panni della sorella adolescente di Sherlock (Henry Cavill) e Mycroft (Sam Claflin) Holmes. Dopo aver visto un teaser davvero allettante pubblicato poche settimane fa, i fan entusiasti possono ora avere un’idea migliore di ciò che li attende con questo nuovo trailer di Enola Holmes.

Il trailer ci presenta una adolescente vittoriana cresciuta per essere altrettanto intelligente e creativa di suo fratello maggiore, Sherlock, da sua madre (Helena Bonham Carter). Il mondo di Enola viene sconvolto quando sua madre scompare la mattina del suo sedicesimo compleanno. Determinata a capire cosa sia successo e dimostrare che i suoi fratelli si sbagliavano risolvendo il mistero da sola, Enola si dirige nel vasto mondo in cerca di risposte. E se pensate che questo sarà solo un’altra classica avventura alla Sherlock Holmes, vi attendo moltissime altre cose per farvi ricredere.

Insieme a Brown, Cavill e Claflin nel cast di Enola Holmes ci sono Louis Partridge, Fiona Shaw, Adeel Akhtar, Susan Wokoma e Frances de la Tour, mentre la regia è stata affidata a Harry Bradbeer (Fleabag). Enola Holmes arriverà il 23 settembre su Netflix, ecco la sinossi ufficiale:

“Inghilterra, 1884 – un mondo sull’orlo del cambiamento. La mattina del suo sedicesimo compleanno, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) si sveglia e scopre che sua madre (Helena Bonham Carter) è scomparsa, lasciandosi dietro uno strano assortimento di regali ma nessun indizio apparente su dove sia andata o perché. Dopo un’infanzia da spirito libero, Enola si trova improvvisamente sotto la cura dei suoi fratelli Sherlock (Henry Cavill) e Mycroft (Sam Claflin), entrambi intenzionati a mandarla in una scuola di perfezionamento per “vere” signorine. Rifiutando di seguire i loro desideri, Enola fugge per cercare sua madre a Londra. Ma quando il suo viaggio la trova invischiata in un mistero che circonda un giovane Lord in fuga (Louis Partridge), Enola diventa una super-investigatrice a pieno titolo, ingannando il suo famoso fratello mentre svela una cospirazione che minaccia di far tornare indietro il corso della storia. Basato sull’amata serie di libri di Nancy Springer, Enola Holmes è una nuova e dinamica avventura misteriosa che introduce il più grande detective del mondo alla sua competizione più agguerrita: la sorella adolescente. Il gioco è in corso.”