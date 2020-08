La star dell’NBA Ben Simmons si unisce alla squadra di gioco Faze Clan

Faze Clan ha aggiunto un’altra celebrità ai suoi ranghi. Oggi il marchio del team di gioco / lifestyle ha annunciato che la star dell’NBA, Ben Simmons è entrato a far parte di Faze come membro con il soprannome di “Faze Simmo”. Simmons fa parte di una lunga lista di investitori famosi in Faze, inclusi artisti del calibro di Pitbull, Offset, lo skateboarder professionista Nyjah Huston e gli altri giocatori NBA Jamal Murray e Meyers Leonard. I termini dell’investimento di Simmons non sono stati divulgati.

La connessione tra Faze e Simmons non è nuova. La star dell’NBA è stata spesso vista indossare abbigliamento Faze e uscire con i membri del team; all’inizio di quest’anno, è apparso sulla copertina della rivista Slam insieme alla star di Faze Temperrr.

Simmons ha dichiarato:

Il gioco è una parte importante della mia vita, quindi è stata una progressione naturale investire personalmente in questo settore. Faze Clan rappresenta l’apice della cultura del gioco e non vedo l’ora di entrare in contatto con nuovi fan in tutto il mondo.”

Per chi non lo sapesse, Faze Clan è una sorta di incrocio tra un’organizzazione di Esport, un marchio di abbigliamento e un gruppo di creatori. Gestisce squadre professionali in giochi come Fortnite e Valorant , ospita alcuni dei più grandi nomi su Twitch e YouTube e ha avuto partnership di abbigliamento con marchi come Champion, Kappa e Manchester City . Recentemente, Faze ha iniziato ad espandersi verso l’intrattenimento più tradizionale con il lancio di uno studio cinematografico e televisivo e piani per lungometraggi con i membri del team .