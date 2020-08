Medal of Honor Above and Beyond: rivelata finestra di lancio e story trailer il 27 agosto

Tra i tanti grandi giochi che verranno mostrati durante l’Opening Night Live dell’evento gamescom, vi sarà anche Medal of Honor Above and Beyon della Respawn. L’esclusiva per Oculus Rift, rivelata quasi un anno fa, ha da allora avuto pochissimi aggiornamenti. Comunque, non solo è annunciata la finestra di lancio al periodo di vacanze, ma è previsto l’arrivo dello story trailer questo giovedì, proprio all’evento gamescom.

Geoff Keighley su Twitter ha commentato la vicenda, definendo il gioco “molto bello“, complimentandosi con lo studio Respawn e il suo capo, Vince Zampella. La storia ci riporta alla Seconda Guerra Mondiale e vede il giocatore vestire i panni di un agente alleato degli Office of Strategic Services in missione per infiltrarsi nel regime nazista e distruggerlo dall’interno. Ciò vorrà dire lavorare con la Resistenza francese, marciare in Europa e altro ancora.

Medal of Honor Above and Beyond avrà una vera campagna narrata, assieme al supporto multiplayer. Aggiunta interessante pare essere la galleria storica, grazie alla quale i giocatori potranno ascoltare storie da veterani della Seconda Guerra Mondiale che hanno vissuto gli eventi in prima persona. Ovviamente, GamesVillage vi invita a seguire con noi tutto l’evento gamescom a partire da questo giovedì.

Tune in to #gamescom2020 #OpeningNightLive on Thursday for world premiere story trailer for Medal of Honor: Above and Beyond.

Coming to @OculusGaming this Holiday.

I've seen the trailer, game looks really good – more @Respawn magic from @VinceZampella @phirschmann and team. pic.twitter.com/nQ4Rw9kg5a

— Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 25, 2020