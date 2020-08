Ammonite: il nuovo film con Kate Winslet

NEON ha rilasciato il trailer di Ammonite, l’ultimo dramma di Francis Lee. Ambientato nell’Inghilterra del 1840, la storia segue la cacciatrice di fossili Mary Anning (Kate Winslet), che prende una giovane donna malinconica (Saoirse Ronan) come apprendista e le due finiscono per innamorarsi l’una dell’altra.

In un anno diverso, sarebbe stato interessante vedere come questo film si sarebbe comportato nel panorama dei premi. Ammonite ha ancora in programma di fare il giro di Telluride e TIFF dopo essere stato selezionato per Cannes, ma è difficile creare interesse per un film quando il festival fisico è stato in gran parte cancellato. Ammonite avrebbe più successo se venisse posticipato al 2021? Non lo sapremo mai.

Per quanto riguarda questo trailer, ricorda un po’ di Ritratto della Giovane in Fiamme (qui la nostra recensione) con il suo periodo storico e il romanticismo tra le due donne, e questo sembra promettere abbasta bene. Inoltre, siamo molto curiosi di vedere la chimica tra Kate Winslet e Saoirse Ronan e come condividono lo schermo insieme. Sarà sufficiente per fare colpo in un anno dominato dal COVID-19 in cui le persone stanno solo cercando di vivere la propria vita? È difficile a dirsi. È difficile argomentare a favore dei film in questo momento, quando le persone stanno lottando per il modo in cui continueranno a lavorare o mandare i loro figli a scuola in sicurezza, il tutto con la monumentale elezione americana che incombe, oltre alle piccole ma non meno importanti di casa nostra. Ma mettendo tutto da parte, sembra un film che vale la pena. Ammonite, salvo imprevisti, uscirà il 13 novembre.