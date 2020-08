gamescom 2020: la line up di Deep Silver e Koch Media

FUSER

FUSER è la celebrazione definitiva della cultura del festival musicale, mettendo i musicisti sul palco del più grande festival di musica digitale del mondo e consentendo loro di creare i propri mix musicali personalizzati mixando oltre 100 canzoni, senza bisogno di periferiche. Sviluppato da Harmonix Music Systems, i creatori di Rock Band ™ e Dance Central ™ e pubblicato da NCSOFT, FUSER consentirà ai giocatori di vivere le loro fantasie da DJ a casa su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows.

King’s Bounty II

Offrendo una nuova interpretazione dell’acclamata serie fantasy, King’s Bounty 2 espande le sue battaglie tattiche a turni per dare ai giocatori un’esperienza di gioco di ruolo davvero coinvolgente che aggiunge peso ad ogni decisione, sia che si tratti di condurre un esercito in battaglia contro orrori indescrivibili, sia che si tratti di costruire relazioni con i cittadini locali. Scopri un mondo ricco che fonde realismo e fantasia, pieno di storie avvincenti, personaggi memorabili e scelte morali!

I giocatori assumeranno il ruolo di uno dei tre eroi, ognuno con la propria personalità e con il proprio background, per vivere un’avventura non lineare in un mondo fantasy vasto e vibrante. Diviso in due fasi distinte, i giocatori attraverseranno il regno da una prospettiva in terza persona, accettando missioni, esplorando la natura selvaggia e conoscendo le persone che incontreranno. Quando nascerà il conflitto, tuttavia, la prospettiva si sposterà sul combattimento tattico a turni. I giocatori dovranno quindi fare un uso intelligente delle loro unità mentre combatteranno per vincere.

https://now.gamescom.global/ partner/kochmedia/kb2

ProtoCorgi

ProtoCorgi è un titolo in stile pixel art retrò sparatutto in orizzontale, con un gameplay arcade che dà al giocatore il controllo su Bullet, un cucciolo cibernetico di classe C3 (Cute Cyber Corgi o Cosmic Combat Corgi).Quando Bullet scopre che Nixie è stata rapita da forze aliene malvagie che vogliono conquistare il dominio galattico, il carino, ma mortale Corgi, cerca di salvarla. L’avventura che ti aspetta riempie lo schermo di meravigliose pixel art retrò completamente animate e ti consente di sperimentare i combattimenti di Bullet con controlli precisi, un gameplay solido e una storia appassionante. Spara, schiva e abbaia in questo adorabile Bark’em up!



https://now.gamescom.global/ partner/kochmedia/protocorgi ProtoCorgi sarà parte della lineup gamescom nell’Indie Booth Arena. Uno stream speciale porterà l’eroe del gioco, il simpatico ma letale corgi Bullet, in vita sugli schermi degli spettatori. Relicta

Relicta è un puzzle game in prima persona basato sulla fisica. Con gli occhi di uno scienziato, dovrai usare la tua creatività per giocare con le leggi della fisica, utilizzando magnetismo, polarità e gravità per svelare i segreti di una struttura di ricerca sulla luna. Chandra Base metterà alla prova le tue abilità scientifiche, poiché sono l’unica cosa che può mantenere in vita tua figlia.

Relicta sarà parte della lineup gamescom nell’ Indie Booth Arena. Il livestream degli sviluppatori offrirà uno sguardo approfondito al processo creativo di questo puzzle game.

https://now.gamescom.global/ partner/kochmedia/relicta