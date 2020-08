PlayStation 5: emerso lo spazio di archiviazione dell’SSD?

PlayStation 5 includerà al suo interno un SSD da 825 GB di spazio, a differenza di Xbox Series X che invece proporrà una memoria interna di 1 TB. Secondo alcuni rumor però, la situazione potrebbe essere ancora meno rosea per gli utenti della console di futura generazione di Sony Interactive Entertainment.

Alcuni insider infatti parlano di uno spazio di archiviazione per i giochi e i software di PlayStation 5 ancora inferiore. Stando a quanto trapelato infatti, il sistema operativo della console next-gen richiederebbe ben 175 GB di spazio all’interno dell’SSD, con soli 650 GB a disposizione dei giocatori come per poter installare i software. Dato che molti giochi sfioreranno i 100 GB, sarebbero pochi i titoli installabili all’interno dell’hardware. Chiaramente, al momento parliamo di indiscrezioni e non di conferme ufficiali, ma il rischio di avere poco spazio all’interno della console è comunque molto alto. Intanto, presto dovrebbe arrivare il reveal di una nuova esclusiva di PS5!

The storage capacity for PlayStation 5 and PlayStation 5 Digital Edition is 825GB. It is not 1TB with 175 GB reserved for the system software. 825 GB is written on the retail box. You are getting just over 700 GB user available storage space on the SSD #PS5 pic.twitter.com/IAfLnVO7Lw

