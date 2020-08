Mortal Kombat 11 Aftermath: ecco il nuovo skin pack

A volte succede, e stavolta è successo. Per la prima volta nella sua lunga e blasonata storia, l’ultimo titolo di uno dei franchise picchiaduro più famosi di sempre ha avuto la sua espansione: ed è così che Mortal Kombat 11 Aftermath si è unito alla festa, che però pare non essersi fermata alla sola uscita del titolo, visti gli skin pack che il gioco sta continuando a tirare fuori.

L’ultimo arrivato è il Klassic Femme Fatale Pack. Include Kitana Sole Survivor, Jade Courier Outworld e Skarlet Old Blood. Tutte e tre sono più vicine al loro classico aspetto femminile ninja rispetto ai loro abiti attuali. Potete ammirarle nel video qui sotto alla fine dell’articolo.

Mortal Kombat 11 Aftermath è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia. Il Pacchetto Femme Fatale è disponibile per tutte le piattaforme per chiunque possieda Aftermath eccetto Switch, che li riceverà il 28. Il prossimo pacchetto skin sarà l’All Hallows’Eve, che è fissato per Ottobre.