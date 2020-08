Godfall: ecco il nuovo teaser per The Hinterclaw

Godfall è stato uno dei primi giochi di nuova generazione che abbiamo esaminato e abbiamo continuato a ottenerne frammenti man mano che ci avviciniamo al lancio dei nuovi sistemi. Il gioco fondamentalmente segue il giocatore mentre cerca di salire su una torre, cercando di rendere popolare un nuovo tipo di genere che gli addetti ai lavori stanno chiamando “looter slasher”. Mentre tutti ci chiediamo se prenderà effettivamente piede, possiamo toglierci qualche curiosità grazie al nuovo teaser.

Potete ammirarlo qui sotto alla fine dell’articolo: il video mette in evidenza l’Hinterclaw e la sua armatura. Come è stato già spiegato in un video precedente, ha una capacità passiva di aumentare la possibilità di un colpo critico così come una capacità principale di aumentarlo ulteriormente. Chiaramente, è per i giocatori a cui piace giocare in modo aggressivo.

Vi ricordiamo infine che Godfall dovrebbe essere disponibile a partire da queste festività, arrivando quindi direttamente su Playstation 5 oltre che per PC.