The Legend Of Heroes: dettagli sul prossimo titolo

NISA potrebbe collocare The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 come un titolo per l’Occidente, ma lo sviluppatore Nihon Falcom ha già un nuovo gioco domani in Giappone per Playstation 4. The Legend of Heroes Hajimari no Kiseki è stato pensato come una sorta di nuovo inizio per la serie e presenta tre protagonisti giocabili. Tuttavia, nell’ultimo numero di Famitsu (traduzione tramite Gematsu), il presidente di Falcom Toshihiro Kondo ha fornito nuovi dettagli sul prossimo gioco della serie.

Insieme a nuovi luoghi e personaggi (che saranno menzionati in Hajimari no Kiseki), ci sarà un nuovo cast principale. Tuttavia, i personaggi “importanti” dei giochi precedenti saranno comunque presenti. Kondo assicura inoltre ai fan che non sarà Hajimari no Kiseki 2, che si concluderà all’interno del suo stesso gioco.

L’Action Time Battles farà la sua ultima apparizione in Hajimari no Kiseki con il combattimento del prossimo gioco con più elementi di azione e più in tempo reale. Kondo dice che questo è un “tipo di battaglia mai visto prima” e dovrebbe essere interessante vedere come si gioca. Nel frattempo, i giocatori occidentali possono aspettarsi l’uscita di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 il 27 ottobre per Playstation 4 e il prossimo anno per PC e Nintendo Switch.