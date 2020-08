LOGITECH G presenta nuovi prodotti da gaming

LOGITECH G presenta nuovi prodotti per il gaming, tra le quali spiccano le nuove cuffie Wireless da Gaming G733 LIGHTSPEED.

Le nuove cuffie wireless G733 sono disponibili a scelta tra bianco, blu, lilla e nero. Pesano solo 278 g, sono dotate di nuovi archetti di sospensione colorati e reversibili forniti di morbidi cuscinetti auricolari in schiuma memory foam a doppio strato. Per accompagnare le G733, Logitech G ha presentato una collezione di fasce per la testa coordinate in base al colore, oltre a simpatici copri-cuscinetti per microfono compatibili con tutte le cuffie e i microfoni Logitech G.

Oltre alle G733, LOGITECH G presenta la versione in bianco o in nero della tastiera da gioco meccanica senza fili Logitech G915 TKL e le versioni in nero, bianco, blu e lilla del mouse da gioco Logitech G203 e del mouse da gioco senza fili G305.

per quanto riguarda la disponibilità e i prezzi, Le cuffie da gaming wireless Logitech G733 LIGHTSPEED saranno a disposizione al prezzo di 149 €, La G915 TKL Gaming Keyboard G915 TKL è in vendita al prezzo di €229,99, mentre il Logitech G305 è in vendita al prezzo di €59,99 e il G203 LIGHTSPEED è in vendita al prezzo di €39,99. Tutti i prodotti saranno disponibili a settembre 2020, sia in retail che sul sito Web di Logitech