Farming Simulator 19: gameplay trailer di Alpine Farming

Lo scorso mese Focus Home Interactive e Giants Software avevano svelato la prossima espansione che arriverà in Farming Simulator 19, ovvero “Alpine Farming”. Poco fa invece è stato rilasciato il trailer gamescom 2020, che mostra fasi di gameplay del DLC. Questo contenuto aggiuntivo sarà disponibile a partire dal 12 novembre su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

Questa la descrizione del DLC:

“L’espansione “Alpine Farming” offre un nuovissimo ambiente alpino, in cui guiderete e userete oltre 30 veicoli e macchine agricole autentici di marchi leader come Aebi, Lindner, Pöttinger, Rigitrac, SIP e molti altri. Come mostra il trailer, potrai allargare i tuoi orizzonti in nuove e redditizie attività di allevamento tra le montagne, su per le colline o a valle.”

Per avere maggiori informazioni in merito, potete collegarvi al sito ufficiale del gioco.

Caratteristiche di Farming Simulator 19 via Steam: