Fabio Rovazzi è il nuovo operatore su Call of Duty Modern Warfare

Nelle ultime ore, Call of Duty Modern Warfare ha ricevuto da poco un corposo aggiornamento, grazie al quale ha introdotto nello sparatutto in prima persona diversi contenuti abbastanza succosi. L’opera, attualmente disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, da il benvenuto ad un personaggio italiano conosciuto: Fabio Rovazzi.

Chiamato nell’opera Sergio Morte Sulla, l’operatore è un pistolero che ama alla follia il selvaggio west rispettando un codice morale che gli permette cosa sia giusto e sbagliato. Per coloro che fossero interessati a cimentarsi con Fabio Rovazzi sulla modalità battle royale presente in Call of Duty Modern Warfare, ossia Warzone, tale operatore è disponibile sin da subito per chi acquisterà il Pass Stagionale.