Javicia Leslie si sente già Batwoman

Dopo l’improvviso abbandono di Ruby Rose del ruolo di Batwoman della CW, i produttori hanno trovato la loro nuovo interprete per la stagione 2: Javicia Leslie. Malgrado l’attrice non abbia ancora iniziato la produzione, si sta già preparando per indossare l’iconico costume del personaggio. E come ha detto a Hollywood Reporter, sente già un legame personale con Batwoman.

Javicia Leslie è stata una fan di Batman e di tutta la sua storia dall’inizio della sua vita, trovando particolare gioia nel ritratto di Catwoman di Eartha Kitt nella serie TV degli anni ’60 con protagonista Adam West. Leslie ha fatto il provino per il ruolo di Batwoman su Zoom, e ha sentito un legame immediato con il personaggio di Ryan Wilder, affermando che entrambe condividono un tipo di mentalità “eccentrico ma ‘sono un capo se devo essere’. ” Leslie si sente anche affascinata per la rappresentazione positiva dei neri di cui fa parte come la prima Batwoman nera:

“Questo non aveva davvero nulla a che fare con me e tutto a che fare con la mia gente e con le bambine nere.”



Mentre la società affronta le pressioni di una pandemia, Leslie si sta già preparando fisicamente per il ruolo:

“Sono molto attiva nella mia vita personale, quindi avere la possibilità che ciò sia il mio lavoro, questo è davvero il paradiso per me. Faccio Muay Thai. Faccio allenamento fitness. Corro. Tutto ciò che è attivo mi piace sempre, quindi sarà come giocare ogni giorno nel parco giochi. Non ci sono molti attori che hanno l’opportunità di recitare in un mondo che puoi continuare a sviluppare ed espandere per un decennio. Questo è un ottimo inizio per quello che sono sicura sarà un viaggio molto lungo “.

Non vediamo l'ora di vederla in azione