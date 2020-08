Iron Harvest: la musica del gioco nel nuovo filmato

Iron Harvest sarà uno dei giochi Deep Silver presenti alla gamescom 2020 che inizierà domani 27 agosto. E proprio il publisher tedesco ha pubblicato poco fa, sui propri canali social, un dev diary incentrato sulla musica del titolo in sviluppo da parte di King Art Games. A parlare sono i compositori Adam Skorupa, Michal Cielecki e Krzysztof Wierzynkiewicz.

Questa la descrizione del video

Ascolta i compositori Adam Skorupa, noto per il suo lavoro sulla serie The Witcher, e Michal Cielecki (dalla serie Shadow Warrior) che spiegano le principali ispirazioni dietro il loro magnifico lavoro. Per massimizzare l’immersione, Skorupa ha incorporato vari cori, strumenti e tradizioni tradizionali per dare a ciascuna fazione un’atmosfera speciale. Dalle raffinate melodie della Balalaika russa alla musica popolare polacca, i giocatori vengono avvolti con un’ampia gamma di melodie emozionanti per le loro conquiste nei campi di battaglia di Iron Harvest 1920+.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che l’uscita di Iron Harvest è prevista su PC per il primo settembre 2020.

Queste le caratteristiche del titolo sulla pagina Steam:

“Iron Harvest è un gioco strategico in tempo reale (RTS) ambientato in una realtà alternativa del cosiddetto “1920+”, subito dopo la fine della Grande Guerra. Il gioco consente di controllare dei mech giganteschi, in una combinazione di epiche campagne per giocatore singolo e in coop, nonché di scontri sul campo di battaglia ricchi di azione per chi preferisce la modalità multigiocatore: Iron Harvest è il classico gioco strategico in tempo reale che i fan aspettavano da tempo.”