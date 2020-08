Keanu Reeves avrebbe voluto interpretare Wolverine

Durante un’intervista con SiriusXM, Keanu Reeves ha ammesso che gli sarebbe piaciuto interpretare il ruolo di Wolverine nella saga X-Men, ma sente che ora è troppo tardi. Nonostante il popolare mito di Internet che afferma sia immortale, Keanu Reeves ha in realtà 55 anni, 23 anni in più rispetto a quando Jackman ha fatto il suo debutto nei panni del supereroe artigliato negli X-Men originali. Assumere un ruolo fisicamente arduo come Wolverine a questo punto della sua carriera sarebbe difficile, anche se la saga di John Wick di cui è protagonista risulta comunque molto impegnativa.

La domanda su chi sarà il prossimo Wolverine è quella che ha afflitto il fandom dei fumetti da quando Jackman si è allontanato dal ruolo. Mentre alcuni sperano ancora che l’attore cambi idea e faccia un ultimo cameo nei panni di Logan in un film di Deadpool, altri fan sono andati avanti e sono impegnati nell’immaginare chi possa vestire i panni di Wolverine nei prossimi anni insieme al resto degli X-Men. Oltre a Keanu Reeves, anche la star di Game of Thrones Kit Harrington era uno dei preferiti per il ruolo dell’antieroe artigliato. Ma Harrington è stato scelto nel prossimo The Eternals, nel ruolo di Dane Whitman aka Black Knight.

Un altro attore che molti fan vogliono vedere interpretare Logan è Jon Bernthal, il protagonista di The Punisher di Netflix. Da parte sua, Bernthal preferirebbe continuare a interpretare Frank Castle, e questo potrebbe rivelarsi vero perché sono tante le voci secondo cui l’MCU vedrà attori di The Defenders di Netflix riprendere i loro ruoli di supereroi Marvel sul grande schermo.

Nel frattempo, anche se non può essere Wolverine, Keanu Reeves è entusiasta di condividere il suo ultimo film con i fan, Bill e Ted Face the Music. Uscendo dal genere d’azione, il film è destinato ad essere un bonario seguito ai due film originali di Bill e Ted che sono stati realizzati quasi tre decenni fa. Il film arriverà nelle sale e in video premium on demand il 28 agosto.