eFootball PES 2021: Konami sponsor del Brasilerao

Già presente nel capitolo 2020, il Brasilerao torna anche in eFootball PES 2021. Ed è di oggi l’annuncio che Konami diventa sponsor ufficiale del Brasileirão Assaí 2020.

In accordo con la Confederazione calcistica brasiliana (CBF), il logo KONAMI sarà visibile sul campo, con placement sui cartelloni e arco che fanno da sfondo alle interviste, insieme alla rappresentazione digitale sul sito ufficiale, alle integrazioni dei social media tra cui il Player of the Week. Il Galerômetro, un programma di gamification sul sito ufficiale della competizione, si chiamerà Galerômetro eFootball PES.

Questa è la terza partnership tra le due parti in questione. KONAMI è attualmente sponsor di eBrasileirão, una competizione organizzata dal 2016 e giunta quest’anno alla quinta edizione. Inoltre, KONAMI e CBF hanno recentemente rinnovato il loro accordo di partner ufficiale per il videogioco, rendendo il Brasileirão Assaí una licenza esclusiva per eFootball PES 2021 SEASON UPDATE.

Lasciandovi qui sotto al tweet del profilo ufficiale del Brasilerao, vi ricordiamo che eFootball PES 2021 SEASON UPDATE sarà disponibile su PlayStation4, Xbox One e PC (STEAM), dal 15 settembre.

🎮 Nos vemos em 15 de setembro! A bola vai rolar nos campos virtuais com o novo @PES_Brasil! Viva minhas emoções também no game! pic.twitter.com/fnTZH3PAvb — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) August 26, 2020

Pochi giorni fa, invece, era stata svelata la copertina del season update, che vede per la prima volta insieme in un videogioco Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, altre a Rushford del Manchester United e Davies del Bayern Monaco.