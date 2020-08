The Witcher: Netflix rilascia uno speciale dietro le quinte

Sorpresa! Netflix ha rilasciato oggi The Witcher -Dietro le Quinte, uno speciale di 32 minuti che mostra come la serie è stata prodotta per la piattaforma di streaming. Come previsto, contiene interviste con artisti del calibro della showrunner Lauren S. Hissrich, dello stesso Geralt di Rivia Henry Cavill e molti altri membri del cast.

Le riprese della seconda stagione della popolare serie Netflix sono recentemente iniziate dopo la pausa del lockdown, e Cavill ha anche condiviso sui social uno sguardo alla nuova configurazione della sua parrucca, mentre altri membri della troupe hanno mostrato le misure di prevenzione del coronavirus recentemente implementate per garantire il distanziamento sociale ove possibile. Non è ancora chiaro quando dovrebbe uscire la nuova stagione, quindi per ora dovremo farci bastare lo speciale. Ecco come Netflix descrive ufficialmente il nuovo documentario:

“Carrellata sul mondo straordinario di The Witcher, dal casting per i ruoli alle canzoni di Ranuncolo in un dietro le quinte della serie dal successo planetario.”



The Witcher -Dietro le Quinte è ora disponibile per lo streaming su Netflix e la prima stagione di otto episodi era già disponibile da tempo sulla piattaforma. Parleranno la showrunner Lauren S. Hissrich, Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Anya Chalotra nei panni di Yennefer e Freya Allan nel ruolo di Ciri. I nuovi membri del cast per la seconda stagione includono Kim Bodnia (Killing Eve) per il ruolo di Vesemir, Yasen Atour (Young Wallender) nei panni di Coen, Agnes Bjorn nel ruolo di Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) per il ruolo di Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) come Eskel , Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) nel ruolo di Lydia, Kristofer Hivju (Game of Thrones) nel ruolo di Nivellen e Mecia Simson nel ruolo di Francesca. Se siete interessati a scoprire tutte le novità su film e serie tv potete andare nella nostra sezione Movies.