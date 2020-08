The Witcher Monster Slayer: annunciato il gioco con realtà aumentata

CD Projekt ha annunciato The Witcher Monster Slayer, gioco per dispositivi mobile creato dallo studio Spokko, che fa parte della famiglia CD Projekt. Il titolo in questione porterà i giocatori a cacciare i mostri grazie alla realtà aumentata e alla geolocalizzazione. Si svolge prima degli eventi dei giochi di The Witcher. È in arrivo per iOS e Android con date di lancio che verranno annunciate entro la fine dell’anno.

Questa la descrizione del gioco:

The Witcher: Monster Slayer è un gioco di ruolo in realtà aumentata basato sulla posizione che ti sfida a diventare un cacciatore di mostri professionista. Avventurati nel mondo che ti circonda e usa il tuo dispositivo mobile per rintracciare i mostri del mondo dei witcher che vagano nelle vicinanze. Tieni traccia di questi mostri e preparati per il combattimento usando l’ora del giorno, le condizioni meteorologiche e le tue conoscenze da witcher per ottenere un vantaggio nella tua ricerca per diventare un cacciatore di mostri d’élite.

Vi lasciamo qui sotto al trailer. Sul sito ufficiale potete vedere altre informazioni a riguardo.

