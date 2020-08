Black Desert: in arrivo la versione fisica per PS4 e One

Dopo anni dalla sua uscita sul mercato, prima su PC e poi su console current-gen, Black Desert, l’MMORPG sandbox della software house coreana Pearl Abyss riceverà finalmente una versione fisica.

Lo studio coreano e Koch Media hanno deciso di unire le forze per la Black Desert Prestige Edition, questo il nome della nuova versione, in arrivo in Europa, Nord America, Australia e Nuova Zelanda.

La neonata versione includerà contenuti in-game esclusivi come il premium Costume set (Shudad Glorie Premium Set, un animale aggiuntivo e altro) e sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One entro quest’anno.

Per chi non lo sapesse, Black Desert è è un MMORPG action open-world con una grafica all’avanguardia e un sistema di combattimento basato sulle abilità che ridefinisce il genere. Un sistema di personalizzazione dei personaggi tra i più sviluppati in assoluto, permettendo una crezione unica del proprio alter ego.

Qui sotto, le parole di, rispettivamente, Kevin Kim (CBO di Pearl Abyss) e Klemens Kundratitz (CEO di Koch Media). Infine, in calce potrete vedere il contenunto esatto dell’edizione di Black Desert Prestige Edition.

Siamo orgogliosi di comunicare questa partnership oggi. Siamo rimasti colpiti dalla competenza e dalla combinazione di un pensiero globale basato sulla conoscenza locale che questa collaborazione con Koch Media ci offre. Gli standard elevati stabiliti da Koch Media per il lavoro di tutti i loro team in tutto il mondo ci incoraggiano ulteriormente ad aprire nuovi mercati e raggiungere nuovi target di pubblico con l’accordo di pubblicazione fisica.

Siamo felicissimi di lavorare con un partner così straordinario come Pearl Abyss. Tutti i nostri team non vedono l’ora di supportare questo fantastico MMORPG che entra nei mercati in edizione fisica. L’alta qualità dell’edizione rimasterizzata e il feedback travolgente dei giocatori ci assicurano che questa sarà una grande pubblicazione per noi come gruppo aziendale nei nostri mercati.