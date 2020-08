Nintendo Direct Mini: il secondo incontro in dettaglio

Oggi si è tenuto il secondo appuntamento di Nintendo Direct Mini Partner Showcase, il quale ha mostrato ulteriori giochi di terze parti in arrivo per la console nipponica Nintendo Switch. Tra questi vi sono titoli da publisher come Ubisoft, SQUARE ENIX e Harmonix. Partiamo subito con quanto visto!

KINGDOM HEARTS Melody of Memory – i giocatori devono abbinare ritmo e tempismo per lanciare potenti incantesimi e attaccare i nemici. Le modalità previste sono molteplici, come Tuffo nella memoria e Battaglia Boss. Completando i livelli, i giocatori sbloccano filmati e brani musicali che permettono di rivivere le tappe più memorabili dell’avventura. Vi sarà il multiplayer online e locale e, inoltre, la modalità Liberi tutti in esclusiva su Nintendo Switch, permettendo ad otto giocatori di divertirsi insieme in locale. KINGDOM HEARTS Melody of Memory arriverà su Nintendo Switch il 13 novembre;

FUSER – Harmonix, lo studio che ha creato Rock Band™, presenta FUSER™, un festival digitale non-stop in cui i giocatori controllano la musica combinando gli elementi dei brani di alcuni degli artisti più famosi del mondo per creare mix fantastici. FUSER è atteso per Switch questo autunno;

World of Tanks Blitz – in arrivo anche l’epico gioco multiplayer che ha spopolato su PC. Anche su Nintendo Switch il titolo sarà free-to-play e sarà possibile comandare più di 350 veicoli da combattimento. È disponibile già da oggi e i nuovi giocatori che effettuano l’accesso a World of Tanks Blitz per Nintendo Switch entro il 9 settembre potranno ottenere un regalo speciale nel negozio del gioco che include un carro medio T2, tre giorni di accesso all’account premium, 1000 unità di oro (la valuta del gioco) e un avatar esclusivo;

TAIKO NO TATSUJIN RHYTHMIC ADVENTURE PACK – due RPG della serie Taiko no Tatsujin arrivano su Nintendo Switch in un’unica collezione. Assieme a Don-chan, i giocatori viaggeranno nel futuro per salvare il mondo, combattendo a ritmo contro i loro nemici. Le squadre saranno potenzialmente infinite grazie al reclutamento dei mostri possibile dopo averne controllato la personalità. Questa collezione include più di 130 brani e TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK sarà disponibile dall’inverno 2020;

Big Rumble Boxing Creed Champions – prendete il comando di pugili come Rocky Balboa, Adonis Creed e Viktor Drago nel titolo da boxe all’insegna dell’azione. Comandi intuitivi e spettacolari tecniche di combattimento sono all’ordine del giorno e, inoltre, sarà disponibile il multiplayer locale. In arrivo su Nintendo Switch nella primavera 2021;

COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND – il Nintendo Direct Mini porta anche una collezione straordinaria. pubblicati in origine per Game Boy, i primi tre titoli della serie SaGa – FINAL FANTASY Legend, FINAL FANTASY Legend II e FINAL FANTASY Legend III – sono in arrivo su Nintendo Switch in un’unica collezione. i giocatori potranno personalizzare il proprio personaggio ed esplorare città, dungeon e molto altro. Il tutto è stato fatto per celebrare il 30° anniversario della serie, con in più una canzone speciale. Bellissima e nostalgica l’opzione di poter mettere la console Nintendo Switch in verticale per poter ritornare indietro nel tempo. Sarà disponibile in versione digitale su Switch dal 15 dicembre;

Just Dance 2021 – La serie Just Dance fa il suo ritorno con un nuovo capitolo per il 2021. Questa volta, i giocatori troveranno 40 nuovi brani, incuse canzoni del calibro di “Don’t Start Now” di Dua Lipa e “Feel Special” di TWICE, e una modalità cooperativa. Just Dance 2021 arriva su Nintendo Switch il 12 novembre.

DLC Creeping Winter per Minecraft Dungeons – Minecraft Dungeons riceverà il DLC Creeping Winter su Nintendo Switch, lasciando i giocatori avventurarsi verso il Wretched Wraith facendosi strada tra orde di mostri. Inclusi nuovi oggetti e armature e dall’8 settembre sarà disponibile nei negozi anche una versione su scheda della Hero Edition di Minecraft Dungeons, che include i DLC Creeping Winter e Jungle Awakens, un Mantello dell’eroe, due skin per i giocatori e un animale da compagnia;

Jump Force Deluxe Edition – Jump Force arriva finalmente su Nintendo Switch il 28 agosto, portando con sé, oltre al gioco originale, anche il Characters Pass 1;

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition – la versione rimasterizzata del classico RPG d’azione coop permetterà ai giocatori di (ri)partire per una grande avventura. Inoltre, tale versione include nuovi dungeon e armi inediti, grafica aggiornata e molto altro, il tutto in arrivo su Nintendo Switch il 27 agosto;

CAPTAIN TSUBASA RISE OF NEW CHAMPIONS – grazie alle sue potenti mosse di attacco e difesa, in CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS i giocatori possono sfidare le regole del calcio in partite tutte all’insegna dell’azione. Non mancano la possibilità di personalizzare il proprio calciatore e di competere online e in locale. CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS arriva su Nintendo Switch il 28 agosto e qui potrete leggere la nostra anteprima!

Vi lasciamo all’intero Nintendo Direct Mini qui sotto, dalla durata di 11 minuti. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti!