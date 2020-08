The Dark Pictures Anthology Little Hope: pubblicato un filmato interattivo

The Dark Pictures Little Hope, così come l’episodio precedente, sarà un titolo in cui le scelte incideranno sullo scorrere della storia. Poco fa Bandai Namco ha pubblicato un filmato interattivo, dal titolo “get ready to make a choice” in cui avrete un breve assaggio di quello che sarà poi il gioco completo, potendo scegliere strade diverse alla fine di ogni video.

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology Little Hope sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 30 ottobre 2020, proprio in concomitanza con la festa di Halloween.