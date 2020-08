Dota 2 ottiene ancora una volta il montepremi più grande degli Esport

The International 10, evento per il campionato di Dota 2, ha raggiunto il più grande montepremi per evento singolo nella storia degli Esport.

Si tratta di una somma che arriva a 34,34 milioni di dollari fino ad oggi, e supera i 34,33 milioni di T9. Dota 2 insomma, oltre a superare consecutivamente il suo record personale ogni anno dal 2013, offre anche il più grande montepremi per un evento di campionato.

Ad oggi non manca ancora modo di aggiungere qualche altro milione alla somma raggiunta. A causa della pandemia COVID-19, TI10 è stato posticipato a una data successiva e il Battle Pass (un pacchetto acquistabile di premi e sblocchi in-game che contribuisce al 25% dei suoi proventi al montepremi TI) rimarrà disponibile fino a settembre. 19.

Valve ha puntato a raggiungere $ 40 milioni quest’anno, annunciando premi bonus a tutti i possessori di Battle Pass se il montepremi raggiunge quella cifra entro la scadenza.