PlayStation Plus: annunciati i giochi di settembre 2020

Finalmente ci ritroviamo a fare i conti con la fine del mese e così, assieme a questo evento, ci accompagna l’annuncio dei giochi del PlayStation Plus del mese in arrivo. Tramite il blog ufficiale PlayStation, veniamo a sapere che questa volta è il turno di PUBG PlayerUnknown’s Battlegrounds e Street Fighter V.

PUBG PlayerUnknown’s Battlegrounds

Lanciati col paracadute in un pericoloso campo di battaglia armato solo di arguzia, saccheggia attrezzature e supera in astuzia i tuoi nemici in una feroce battle royale. Parti da zero per diventare un soldato infallibile e metti alla prova il tuo valore contro un massimo di 99 giocatori in diverse mappe di gioco uniche. Hai solo una vita. Solo un tentativo a partita. Semina distruzione in solitaria o unisciti a una squadra di un massimo di quattro giocatori per aumentare le probabilità di sopravvivenza… E di vittoria.



Street Fighter V

Nuovi concorrenti e guerrieri iconici di tutto il mondo si sfidano in Street Fighter V, il ferocissimo titolo di combattimenti di Capcom, nonché l’ultima aggiunta alla leggendaria serie Street Fighter! Affina le tue abilità in una varietà di modalità per giocatore singolo, quindi dimostra di avere la stoffa per affrontare i migliori combattenti del mondo nelle partite online!

Entrambi i giochi saranno disponibili sul PlayStation Plus da martedì 1 settembre e saranno scaricabili fino al 5 ottobre. Inutile dire che, per il gioco online in entrambi i titoli, avrete bisogno dell’abbonamento PS Plus.

Inoltre, GamesVillage vi ricorda che avete ancora del tempo per scaricare i giochi PS Plus di agosto, il successo, mediatico e non, Fall Guys Ultimate Knockout e Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, disponibili fino al 31 agosto.