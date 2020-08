Marvel’s Avengers riceverà una patch day one da 18 GB

Marvel’s Avengers sarà davvero un gioco bello grande, almeno per quanto riguarda lo spazio di installazione richiesto. Difatti, richiederà ben 90 GB di spazio di su PlayStation 4, stando ai report recenti. Detto ciò, vi possiamo ora dire che vorrà anche una day one patch di ben 18 GB, perlomeno per chi possiederà la copia fisica del gioco.

In un post sul blog ufficiale, la Crystal Dynamics dichiara che questo update peserà “approssimativamente 18 GB“. Oltre ai soliti e ormai usuali fix minori per i problemi avuti durante l’ultima beta, aggiungerà la localizzazione per diverse lingue. Purtroppo, ci duole dirvi che pur giocando completamente offline, l’update sarà comunque obbligatorio.

L’aggiornamento sarà già incluso per i possessori delle versioni digitali, il che è sicuramente un bene. Ancora non si sa, però, se il gioco sarà pre-scaricabile o meno. I server saranno online dall’1 settembr, così da far coincidere il tutto con l’uscita della Deluxe Edition ai proprietari che riceveranno l’accesso anticipato.

Marvel’s Avengers uscirà il 4 settembre su scala globale per Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia. Inoltre, un nuovo War Table si terrà proprio l’1 settembre per mostrare un nuovo eroe post-lancio. Ovviamente, GamesVillage vi invita a restare con noi. Saremo pronti ad annunciarvi chi sarà il nuovo personaggio!