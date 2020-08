Tencent ospiterà la PUBG Mobile National Cup per i giocatori europei

Il vincitore di ogni finale regionale arriverà alle finali nazionali per incoronare i campioni del primo PMNC: Europa.

Le 16 regioni sono le seguenti:

Russia

Kazakistan

Repubblica Ceca e Slovacchia

Francia

Italia

Germania

Spagna

Gran Bretagna e Irlanda

Polonia

Grecia

Nordico (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda)

Azerbaigian

Bielorussia

Romania

Ucraina

Albania

Ovviamente, le squadre che si registrano dovranno avere giocatori appartenenti solo alle regioni sopraelencati, e possono avere fino a cinque membri. (uno di essi è un sostituto)

Ci sono quattro PMCO nella regione europea: PMCO Europe qualifier, PMCO CIS, PMCO Germany e PMCO Turkey. Il PMNC: Europe è una competizione più di base e darà una spinta alla scena Esport del gioco nella regione.

Tencent ha anche annunciato che la stagione zero del PUBG Mobile Global Championship, avrà squadre appartenenti a tutto il mondo. Esse gareggeranno in “studi” sparsi in diverse regioni a causa della pandemia da COVID-19.