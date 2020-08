Netflix: ecco le novità di settembre

Netflix ha pubblicato l’elenco di tutte le serie e i film in arrivo sulla piattaforma a settembre, e ha qualcosa per tutti, incluso un nuovo inquietante film di Charlie Kaufman, una nuova serie di Ryan Murphy e l’ultima stagione di un’amata sitcom di rete. Se però ancora non avete visto le uscite di agosto, vi consiglio di approfittare di fare una scorpacciata di tutto quello che vi siete persi prima di riprendere la vostra normale routine lavorativa. Ecco cosa vi aspetta:

1 settembre

H, Stagioni 1-4

Al Passo Con I Kardashian, Stagioni 3-4

I Segnalibri, Stagione 1

Felipe Esparza: Bad Decisions, Stagione 1

Top Chef, Stagioni 3-4

2 settembre

Bad Boy Billionaires: India, Stagione 1

Chef’s Table: Bbq, Stagione 1

3 settembre

Il Giovane Wallander, Stagione 1

Was It Love?, Stagione 1

4 settembre

Away, Stagione 1



9 settembre



The Home Edit: L’arte Di Organizzare La Casa, Stagione 1

La Linea: L’ombra Del Narcotraffico, Stagione 1

10 settembre

Julie And The Phantoms, Stagione 1

The Gift, Stagione 2

11 settembre

Altro Che Caffè, Stagione 2

The Duchess, Stagione 1

15 settembre

Tutto Sul Taco, stagione 2

16 settembre

Challenger: L’ultimo Volo, Stagione 1

Criminal: Regno Unito, Stagione 2

Baby, Stagione 3

18 settembre

American Barbecue, Stagione 1

Ratched, Stagione 1

23 settembre

25 settembre