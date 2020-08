Call of Duty Black Ops Cold War: annunciata data, beta e multiplayer reveal

Proprio nel corso delle recenti ore, in Call of Duty Warzone i giocatori hanno potuto ammirare uno spettacolare trailer dedicato a Call of Duty Black Ops Cold War, nuovo atteso capitolo della serie legato al brand. Allora, innanzitutto abbiamo potuto vedere alcuni spezzoni tratti dalla campagna principale, nel quale hanno fatto la loro comparsa diversi volti noti della storia dei precedenti capitoli: Woods e Hudson. Inoltre, la campagna sarà ambientata nel 1961, dove questo capitolo sarà un sequel diretto di Call of Duty Black Ops.

In aggiunta, come se non bastasse la clip video per fomentare i giocatori appassionati della saga, veniamo a conoscenza della data d’uscita: 13 novembre 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4, ma non sappiamo se arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X in quella data. Confermata anche la presenza di una beta, in cui l’utente avrà pienamente diritto ad un Early Access prenotando Call of Duty Black Ops Cold War su piattaforme PlayStation, anche se tutt’ora non sappiamo quando si svolgerà la fase di testing sulle console e PC. Poi, sono state annunciate le seguenti edizioni del titolo:

Standard Edition (€69,99)

Include la versione PS4 del gioco

Gioca su PS5 all’uscita tramite retrocompatibilità

Pacchetto armi Confronto

Bundle Cross-gen (€74,99)

Include la versione PS4 del gioco e la versione per PS5 all’uscita

Pacchetto armi Confronto

Ultimate Edition (€99,99)

Bundle cross-gen

Include la versione PS4 del gioco e la versione per PS5 all’uscita

Pacchetto Terra, mare e aria

3 skin Operatore

3 skin veicolo

3 progetti arma

Bundle Battle Pass (Battle Pass per 1 stagione + 20 salti di livello)

Pacchetto armi Confronto

In conclusione, per tutti gli amanti del comparto multiplayer legato alla produzione appena citata, sarà possibile dare uno sguardo più approfondito dal 9 settembre 2020. Insomma, diverse cose sono state mostrate nel corso delle recenti ore, dove l’opera sarà presente anche nella Opening Night Live della gamescom 2020, che aprirà ufficialmente le porte dell’evento in digitale.