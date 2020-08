Chorus: vedremo il gameplay alla Gamescom

Eravamo ancora ad inizio anno quando abbiamo visto per la prima volta Chorus. Il gioco sarà un titolo di combattimento spaziale crossgen, con un nome e un aspetto unici. Pur arrivando ai sistemi attuali e di nuova generazione, lo sviluppatore Fishlabs sta decisamente spingendo le versioni di prossima generazione come le più definitive, con un caricamento sensibilmente ridotto per i suoi elementi open world, ma tutte le chiacchiere lasceranno presto spazio ai fatti.

Come annunciato sul suo Twitter ufficiale, il conduttore Geoff Keighley ha rivelato che il debutto globale del gioco avverrà alla Gamescom Opening Night Live. Viene definito lo “shooter spaziale della prossima generazione”, quindi è probabile che il filmato mostrato provenga da console di nuova generazione. Finalmente vedremo il gioco in azione e di seguito ne avremo quello che sembra essere una piccola anticipazione.

Vi ricordiamo intanto che l’uscita di Chorus è prevista per il 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Google Stadia. La serata di apertura della Gamescom è invece prevista per questa sera, 27 Agosto.

Tomorrow, see the global debut of gameplay from the next-gen space combat shooter CHORUS from Deep Silver during #OpeningNightLive

Watch at 8 PM CEST / 2 PM ET / 11 AM PT at https://t.co/FjoDbKD0sN pic.twitter.com/ynnQkhVLDy

— Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 26, 2020