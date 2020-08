Chivalry 2 rimandato al 2021 ma con più contenuti

Chivalry 2 di Torn Banner Studios è solo l’ultimo gioco a subire un ritardo a causa della pandemia COVID-19, quindi potremmo anche non stupirci più di tanto, anche se la faccenda comincia a diventare alquanto fastidiosa. Il sequel del primo titolo è stato quindi posticipato per il rilascio nel 2021 per Xbox One, Xbox Series X, Playstation 4, Playstation 5 e PC contemporaneamente. In un nuovo aggiornamento di sviluppo, lo sviluppatore ha parlato di “lavorare insieme in nuovi modi in un mondo COVID-19” e di come le sue tempistiche si stavano spostando “per utilizzare questo tempo aggiuntivo per soddisfare meglio i nostri obiettivi principali per Chivalry 2.”

Ciò significa che, insieme all’implementazione di funzionalità e miglioramenti per la qualità di gioco, i contenuti originariamente pianificati per il post-lancio saranno ora inclusi nel gioco base. Così i giocatori possono aspettarsi altre mappe e funzionalità. Tuttavia, i cavalli hanno subito una battuta d’arresto e ora dovrebbero arrivare dopo il lancio.

La prossima build alpha chiusa è in lavorazione e ci saranno ancora alcuni round per raccogliere feedback e implementarla fino alla beta pubblica. Di conseguenza, la beta originariamente pianificata per l’estate ora avrà luogo più tardi. Torn Banner Studios ha promesso una nuova data nei prossimi giorni, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.