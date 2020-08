Halo Infinite: Joseph Staten nuovo Project Lead

343 Industries ha fatto molte mosse diverse con Halo Infinite. Prima di rimandare il titolo nel 2021, ha annunciato che Sperasoft avrebbe aiutato con lo sviluppo. Ieri anche Certain Affinity – che da anni lavora al multiplayer della serie – ha annunciato la sua collaborazione. La notizia dell’ultimissima ora è invece che Joseph Staten, che in precedenza aveva lavorato in Bungie per le trame di Halo e Destiny, si è unito come capo del progetto.

Nel suo consueto post di aggiornamento della community, lo sviluppatore ha affermato che Staten si concentrerà “sul supporto dei leader creativi, talentuosi e esistenti del team della campagna e assicurandosi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per creare un fantastico gioco Halo”. In un’altra nota, è stato annunciato che Pierre Hintze, capo del team editoriale di Halo The Master Chief Collection, si sarebbe unito come capo del progetto per il multiplayer free-to-play. L’esperienza di Hintze con nuovi contenuti, i programmi di pubblicazione per varie beta e gli aggiornamenti alla raccolta negli ultimi tempi sono stati tutti citati come fattori contribuenti.

Halo Infinite è attualmente in sviluppo per Xbox One, Xbox Series X e PC. Verrà lanciato il prossimo anno e, contrariamente alle voci, non ci sono piani per ritardarlo al 2022 o per eliminare la versione current-gen. Restate sintonizzati per maggiori dettagli nei prossimi mesi perché sarà una lunga attesa.