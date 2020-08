Call of Duty Black Ops Cold War: rivelato il peso d’installazione

Il modo in cui è stato svelato Call of Duty Black Ops Cold War è sicuramente stato d’impatto, dove i giocatori hanno potuto ammirare diverse scritte e non solo su schermo mentre quest’ultimi giocavano a Warzone, la modalità battle royale presente in Call of Duty Modern Warfare, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4.

Dopo aver svelato diverse informazioni come data d’uscita, beta e il reveal legato al comparto multiplayer della produzione, direttamente dal Microsoft Store veniamo a conoscenza quanto peserà l’opera, almeno sulle piattaforme Xbox. Ebbene, secondo quanto trapelato dallo store proprietario di Microsoft, Call of Duty Black Ops Cold War peserà ben 100.4 GB. Sebbene non conosciamo quanto occuperà il titolo su PC e PlayStation, ci aspettiamo una grandezza simile anche per tali piattaforme.