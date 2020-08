WRC 9: svelato il trailer per le auto leggendarie

Uno tra i migliori titoli di corse rally degli ultimi anni, WRC 9, ha finalmente avuto il trailer che molti aspettavano. Quello di cui vi parliamo e che trovate in calce alla notizia, è il video che mostra quali tra le auto che hanno fatto la storia saranno presenti nel titolo targato Nacon.

Queste saranno 15 auto che hanno lasciato il segno nella storia. Hanno almeno vinto una volta i titoli mondiali di piloti o costruttori del WRC, il World Rally Championship. Molte di queste auto provengono da un’epoca dove gli aiuti hi-tech, oggi presenti ovunque, non esistevano e per questo, i giocatori dovranno dare il meglio di sé per guidare tali mostri sacri.

Tra queste auto, troverete l’iconica Porsche 911 GT3 RS RGT (997)Porsche 911 GT3 RS RGT (997), auto tra le più reattive e difficili da controllare, oppure macchine come la Citröen C3 WRC 2019 e la Proton Iriz R5. Attenzione però, nella lista che troverete poco sotto le macchine leggendarie saranno solo 14, questo perchè Nacon ha deciso che per la quindicesima si dovrà aspettare.

Intanto, vi lasciamo al trailer e alla lista di tutte le 14 auto svelate al momento e vi ricordiamo che WRC 9 sarà disponibile dal 3 settembre per PC, Xbox One e PlayStation 4.