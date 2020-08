Control: l’espansione AWE disponibile da oggi

Remedy Entertainment è finalmente pronta a rilasciare il nuovo DLC a pagamento, ora disponibile per PC, One e PS4, per la loro ultima fatica Control. AWE, questo il nome dell’espansione vedrà Jesse Faden cercare negli Eventi del Mondo Alterato all’interno del Settore Investigazioni, combattendo una strana creatura. Inevitabilmente, la sua esplorazione la porterà più vicina ad Alan Wake e Bright Falls.

Il DLC segna l’inizio di un universo condiviso tra alcune proprietà dello studio finlandese (e un ulteriore titolo da inserire è attualmente in sviluppo). Inoltre, un nuovo update gratuito è disponibile assieme all’uscita dell’espansione, il quale porta un migliorato sistema all’abilità Multi-Lancio che permetterà di lanciare insieme 3 oggetti in una volta e, in più, aggiunge una Modalità Assistita per una rigenerazione dell’energia più rapida, ricariche delle Armi di Servizio ed altro ancora.

Sono stati inoltre aggiunti nuovi checkpoint per alcuni combattimenti, riducendo così la frustrazione bel doversi rigiocare una bella fetta di livello dopo esser stati uccisi. I Punti Control sono stati messi più vicini alle boss fight. Ultima aggiunta, Control Ultimate Edition arriva oggi su PC tramite Steame sarà disponibile sull’ Epic Games Store, Xbox One e PS4 il 10 settembre. Vi lasciamo ai trailer di lancio dell’espansione e dell’upgrade. Avete letto a riguardo della Ultimate Edition e di come Remedy si comporterà con la next-gen?