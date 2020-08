Hitman 3 arriva il 20 gennaio 2021

IO Interactive, tramite il suo blog ufficiale ha annunciato che Hitman 3 uscirà il 20 gennaio 2021. Sarà disponibile per Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Coloro che hanno preordinato il titolo, riceveranno il Trinity Pack, il quale contiene tre set di tre oggetti, ovvero un vestito, un’arma ed una valigetta, ciascuno dei quali rappresenta un gioco della trilogia.

Il terzo capitolo di Hitman arriva con due edizioni al lancio, Standard e Deluxe. La prima include solo il gioco base, mentre la seconda conterrà il Deluxe Pack oltre al gioco. Tale contenuto disporrà della colonna sonora digirale, alcuni oggetti in-game, Escalations Deluxe e un libro digitale chiamato “Il Mondo di Hitman“.

IO Interactive ha inoltre confermato che coloro che acquistano Hitman 3 su PS4 o Xbox One avranno l’upgrade gratuito alla next-gen. Per quanto però siano gratuite, ci sono alcune condizioni. I giocatori su PS4 potranno passare alla versione PS5 gratuitamente solo tramite la versione digitale del gioco, mentre il servizio Smart Delivery di Xbox permetterà a tutti i giocatori della console Microsoft di passare dalla current-gen alla next-gen non appena quest’ultima sarà disponibile.