Dignitas lancia l’iniziativa “_Fe” per promuovere le opportunità per le donne

Dignitas ha creato una piattaforma chiamata “_FE” dedicata alla creazione di maggiori opportunità ed istruzione per le donne nei giochi.

Dignitas si impegna a sostenere la comunità femminile di giocatori concentrandosi su risorse educative, sociali e competitive di tutti i livelli. Non è insolito per Dignitas affrontare questa tematica in quanto ha una vera e propria storia nella promozione di Esport Femminili poiché ha firmato e promosso il suo due volte campione del mondo femminile Counter-Strike: Global Offensive team, che gareggia anche professionalmente in VALORANT .

Nel corso dei prossimi tre mesi, _FE lancerà numerose iniziative rivolte a donne e ragazze progettate per promuovere le loro opportunità.

La piattaforma di _FE includerà iniziative come:

I municipi dell’industria che affrontano questioni significative che riguardano le donne nei giochi.

Un sito web della comunità dedicato a ospitare contenuti di gioco femminili rilevanti, inclusi calendari di competizioni di giochi, risorse, annunci e copertura mediatica.

Seminari educativi virtuali gratuiti per aspiranti giocatrici e streamer professionisti nella creazione di contenuti, formazione sui social media e sui media, analisi del marchio e altro ancora.

Competizioni femminili e miste.

Comunità sociale online tramite Discord.

Creazione di una linea di abbigliamento incentrata sul gioco femminile.

Eventi dal vivo presso la sede di Dignitas a Los Angeles e Greater New York City.

La firma di nuove concorrenti e creatrici femminili.

Il primo evento virtuale _FE sarà un panel digitale dal vivo il 30 settembre 2020, con dirigenti, atleti e creatori degli spazi di gioco e intrattenimento.

Inoltre, l’iniziativa _FE cerca di presentare un’opportunità per i marchi di “collaborare autenticamente” con l’organizzazione al fine di promuovere questa iniziativa.